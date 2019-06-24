Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 923.255.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 923.255.860
Türk Hava Yolları 371.265.182
İş Bankası (C) 303.367.446
Akbank 231.204.840
Halkbank 201.794.971
Kardemir (D) 180.184.364
Vakıflar Bankası 172.363.753
Yapı ve Kredi Bank. 99.399.488
ASELSAN 95.427.600
Petkim 94.438.211
Soda Sanayii 90.503.470
Ereğli Demir Çelik 72.805.552
Koza Madencilik 68.678.797
Türk Telekom 67.962.128
İpek Doğal Enerji 67.369.243
Koza Altın 62.662.075
Tüpraş 57.773.281
Sasa Polyester 50.466.979
Turkcell 48.281.553
Pegasus 38.777.099
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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