Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:



(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 923.255.860 Türk Hava Yolları 371.265.182 İş Bankası (C) 303.367.446 Akbank 231.204.840 Halkbank 201.794.971 Kardemir (D) 180.184.364 Vakıflar Bankası 172.363.753 Yapı ve Kredi Bank. 99.399.488 ASELSAN 95.427.600 Petkim 94.438.211 Soda Sanayii 90.503.470 Ereğli Demir Çelik 72.805.552 Koza Madencilik 68.678.797 Türk Telekom 67.962.128 İpek Doğal Enerji 67.369.243 Koza Altın 62.662.075 Tüpraş 57.773.281 Sasa Polyester 50.466.979 Turkcell 48.281.553 Pegasus 38.777.099

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)