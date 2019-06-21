Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 472.608.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 472.608.026
Türk Hava Yolları 262.963.283
Sasa Polyester 162.385.311
ASELSAN 120.619.124
Akbank 116.253.258
Kardemir (D) 115.891.046
Halkbank 91.926.883
Koza Madencilik 89.598.462
Petkim 86.247.967
İpek Doğal Enerji 85.051.675
Vestel 80.022.793
Yapı ve Kredi Bank. 76.890.115
İş Bankası (C) 74.895.113
Vakıflar Bankası 69.113.972
Koza Altın 58.757.218
Soda Sanayii 42.048.359
Tüpraş 40.406.553
Ereğli Demir Çelik 38.434.130
Koç Holding 36.752.130
Türk Telekom 34.290.001
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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