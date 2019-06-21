Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:



(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 472.608.026 Türk Hava Yolları 262.963.283 Sasa Polyester 162.385.311 ASELSAN 120.619.124 Akbank 116.253.258 Kardemir (D) 115.891.046 Halkbank 91.926.883 Koza Madencilik 89.598.462 Petkim 86.247.967 İpek Doğal Enerji 85.051.675 Vestel 80.022.793 Yapı ve Kredi Bank. 76.890.115 İş Bankası (C) 74.895.113 Vakıflar Bankası 69.113.972 Koza Altın 58.757.218 Soda Sanayii 42.048.359 Tüpraş 40.406.553 Ereğli Demir Çelik 38.434.130 Koç Holding 36.752.130 Türk Telekom 34.290.001

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)