Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
Hisse Son Fiyat İşlem Hacmi
THYAO 12,96 493569702
GARAN 8,12 385939358
KOZAA 7,38 130815617 ...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

Hisse Son Fiyat İşlem Hacmi
THYAO 12,96 493569702
GARAN 8,12 385939358
KOZAA 7,38 130815617
AKBNK 6,15 107350738
PETKM 4,86 103696395
ISCTR 5,05 99449946
HALKB 5,31 89751036
TUPRS 126,1 77252603
KRDMD 2,24 76417726
IPEKE 5,12 72724577
TCELL 12,38 71447467
BIMAS 79 64784561
YKBNK 2,04 63834459
KCHOL 16,27 55266285
EREGL 7,38 53883551
ASELS 18,4 52594367
VESTL 9,69 51183922
VAKBN 3,71 47237446
TTKOM 4,71 41565333
EKGYO 1,11 39200749

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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