Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 524.273.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|524.273.315
|Türk Hava Yolları
|435.771.753
|Sasa Polyester
|260.799.147
|Halkbank
|164.084.719
|Koza Madencilik
|141.253.867
|Yapı ve Kredi Bank.
|124.276.050
|İş Bankası (C)
|113.602.023
|ASELSAN
|107.607.526
|Akbank
|99.820.820
|Kardemir (D)
|83.378.223
|Vakıflar Bankası
|70.823.826
|Petkim
|58.972.623
|Vestel
|56.699.274
|İpek Doğal Enerji
|43.753.631
|Koza Altın
|41.584.034
|Ereğli Demir Çelik
|37.419.567
|Türk Telekom
|36.567.665
|Bim Mağazalar
|30.609.852
|Tüpraş
|29.795.973
|Sabancı Holding
|26.031.098
Kaynak: AA