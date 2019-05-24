Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 524.273.315 Türk Hava Yolları 435.771.753 Sasa Polyester 260.799.147 Halkbank 164.084.719 Koza Madencilik 141.253.867 Yapı ve Kredi Bank. 124.276.050 İş Bankası (C) 113.602.023 ASELSAN 107.607.526 Akbank 99.820.820 Kardemir (D) 83.378.223 Vakıflar Bankası 70.823.826 Petkim 58.972.623 Vestel 56.699.274 İpek Doğal Enerji 43.753.631 Koza Altın 41.584.034 Ereğli Demir Çelik 37.419.567 Türk Telekom 36.567.665 Bim Mağazalar 30.609.852 Tüpraş 29.795.973 Sabancı Holding 26.031.098

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)