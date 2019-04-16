Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 497.261.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 497.261.896
Garanti Bankası 457.442.098
Halkbank 258.417.248
Kardemir (D) 165.947.744
Akbank 150.262.852
Vakıflar Bankası 108.305.222
İş Bankası (C) 98.853.726
ASELSAN 93.756.817
Tüpraş 91.401.991
Yapı ve Kredi Bank. 67.068.578
Petkim 63.448.039
Turkcell 61.866.553
Ereğli Demir Çelik 60.603.854
Koza Madencilik 47.581.986
Türk Telekom 38.578.096
Emlak Konut GMYO 36.414.150
Koç Holding 34.698.407
Albaraka Türk 34.649.839
Sabancı Holding 33.873.884
Pegasus 28.145.003
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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