Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 709.830.294 Garanti Bankası 634.052.152 Halkbank 341.950.494 Kardemir (D) 224.501.952 Akbank 222.712.696 Petkim 208.564.116 Vakıflar Bankası 166.663.821 İş Bankası (C) 164.644.901 Koza Madencilik 121.959.618 Yapı ve Kredi Bank. 118.662.421 ASELSAN 105.585.421 Ereğli Demir Çelik 98.594.394 Tüpraş 98.148.738 Türk Telekom 94.424.885 Bim Mağazalar 87.337.653 Koza Altın 67.214.075 Turkcell 55.719.461 Emlak Konut GMYO 54.520.041 Sabancı Holding 40.412.422 Fenerbahçe Futbol 37.457.271

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)