Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 694.947.601 Garanti Bankası 356.675.563 Akbank 200.424.506 Halkbank 174.785.177 Ereğli Demir Çelik 96.030.642 Petkim 93.076.388 Vakıflar Bankası 85.378.012 Kardemir (D) 75.754.097 Turkcell 66.124.886 ASELSAN 56.590.559 Tüpraş 53.999.916 Yapı ve Kredi Bank. 53.347.103 İş Bankası (C) 49.903.314 Koza Madencilik 47.204.505 Koza Altın 45.119.803 Emlak Konut GMYO 44.961.644 Bim Mağazalar 38.259.503 Türk Telekom 32.887.446 Zorlu Enerji 28.113.912 Vestel 24.844.280

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)