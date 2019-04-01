Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 707.584.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|707.584.847
|Türk Hava Yolları
|559.090.107
|Akbank
|309.148.909
|Kardemir (D)
|243.710.452
|Halkbank
|205.728.501
|İş Bankası (C)
|164.778.525
|Petkim
|134.771.558
|Vakıflar Bankası
|128.012.337
|ASELSAN
|110.550.444
|Ereğli Demir Çelik
|93.265.213
|Yapı ve Kredi Bank.
|74.431.040
|Tüpraş
|67.135.221
|Vestel
|59.946.388
|Bim Mağazalar
|56.822.562
|Koza Madencilik
|56.442.503
|Turkcell
|49.432.784
|Türk Telekom
|46.068.834
|Arçelik
|42.170.365
|Emlak Konut GMYO
|39.159.091
|Tekfen Holding
|36.911.280
Kaynak: AA