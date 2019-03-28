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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.394.838.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.394.838.613
Türk Hava Yolları 737.525.245
Akbank 588.846.909
Kardemir (D) 277.562.453
İş Bankası (C) 213.579.200
Vakıflar Bankası 212.881.120
Halkbank 181.074.970
ASELSAN 173.997.791
Petkim 155.291.244
Tüpraş 122.745.843
Yapı ve Kredi Bank. 114.421.148
Ereğli Demir Çelik 112.966.884
Turkcell 107.121.681
Türk Telekom 93.799.387
Koza Madencilik 83.741.079
Bim Mağazalar 82.679.211
Emlak Konut GMYO 76.765.532
Koç Holding 50.754.928
Koza Altın 49.244.732
Verusa Holding 45.215.110
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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