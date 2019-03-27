Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 793.048.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 793.048.158
Türk Hava Yolları 307.961.543
Kardemir (D) 182.491.039
Akbank 178.637.263
İş Bankası (C) 157.340.376
Vestel 148.796.118
ASELSAN 138.484.953
Tüpraş 125.561.169
Petkim 121.679.276
Turkcell 91.326.043
Halkbank 90.664.007
Yapı ve Kredi Bank. 76.294.635
Ereğli Demir Çelik 74.702.945
Vakıflar Bankası 65.036.156
Türk Telekom 63.641.465
Emlak Konut GMYO 51.546.361
Bim Mağazalar 50.176.534
Koza Madencilik 46.514.642
Sabancı Holding 39.178.970
Koç Holding 38.284.577
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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