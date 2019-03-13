Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 393.824.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 393.824.058
Garanti Bankası 319.753.487
Akbank 175.702.168
Petkim 126.990.878
ASELSAN 116.640.535
Vestel 115.218.280
Kardemir (D) 103.828.448
İş Bankası (C) 99.844.180
Türk Telekom 85.660.295
Vakıflar Bankası 69.473.804
Koza Madencilik 67.595.974
Ereğli Demir Çelik 58.165.128
Yapı ve Kredi Bank. 56.690.226
Halkbank 56.255.330
Koza Altın 54.227.668
Tüpraş 48.408.396
Karsan Otomotiv 45.468.213
Emlak Konut GMYO 44.953.480
Netaş Telekom. 33.066.536
Arçelik 26.147.989
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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