Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 393.824.058 Garanti Bankası 319.753.487 Akbank 175.702.168 Petkim 126.990.878 ASELSAN 116.640.535 Vestel 115.218.280 Kardemir (D) 103.828.448 İş Bankası (C) 99.844.180 Türk Telekom 85.660.295 Vakıflar Bankası 69.473.804 Koza Madencilik 67.595.974 Ereğli Demir Çelik 58.165.128 Yapı ve Kredi Bank. 56.690.226 Halkbank 56.255.330 Koza Altın 54.227.668 Tüpraş 48.408.396 Karsan Otomotiv 45.468.213 Emlak Konut GMYO 44.953.480 Netaş Telekom. 33.066.536 Arçelik 26.147.989

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)