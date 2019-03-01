Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 318.842.318 Vestel 287.479.614 Kardemir (D) 259.027.940 Türk Hava Yolları 255.419.036 Koza Madencilik 214.852.115 Emlak Konut GMYO 119.363.776 Ereğli Demir Çelik 116.281.482 ASELSAN 110.549.675 Petkim 104.386.295 Koza Altın 86.081.155 İş Bankası (C) 81.595.791 Akbank 81.271.767 Vakıflar Bankası 65.116.441 Halkbank 64.454.717 İpek Doğal Enerji 62.313.476 Türk Telekom 62.279.922 Tüpraş 44.558.062 Soda Sanayii 34.609.362 Bim Mağazalar 31.637.693 Koç Holding 27.681.271

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)