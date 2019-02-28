Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Vestel 567.247.864
Türk Hava Yolları 461.618.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Vestel 567.247.864
Türk Hava Yolları 461.618.382
Kardemir (D) 229.376.544
Garanti Bankası 220.218.869
ASELSAN 205.565.660
Halkbank 150.680.704
Türk Telekom 144.702.660
Vakıflar Bankası 132.365.275
Petkim 120.958.767
Koza Madencilik 85.739.627
Ereğli Demir Çelik 81.893.069
Yapı ve Kredi Bank. 80.344.197
Akbank 79.374.151
İş Bankası (C) 74.475.501
Turkcell 54.944.678
Tüpraş 47.047.761
Emlak Konut GMYO 44.725.516
Koza Altın 35.787.608
Odaş Elektrik 35.065.216
İhlas Gayrimenkul 34.616.987
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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