Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Vestel 543.232.669
Türk Hava Yolları 364.309.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Vestel 543.232.669
Türk Hava Yolları 364.309.886
Garanti Bankası 278.418.814
ASELSAN 165.349.665
Vakıflar Bankası 141.298.099
Halkbank 113.027.188
Türk Telekom 97.907.059
Ereğli Demir Çelik 88.597.840
Kardemir (D) 86.269.414
Yapı ve Kredi Bank. 77.352.557
Petkim 76.459.714
İş Bankası (C) 69.543.888
Tüpraş 62.155.250
Koza Madencilik 60.643.585
Emlak Konut GMYO 59.355.312
Akbank 58.058.691
Turkcell 42.585.344
Sasa Polyester 39.765.549
Zorlu Enerji 32.919.025
Koza Altın 30.365.920
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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