Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Vestel 543.232.669 Türk Hava Yolları 364.309.886 Garanti Bankası 278.418.814 ASELSAN 165.349.665 Vakıflar Bankası 141.298.099 Halkbank 113.027.188 Türk Telekom 97.907.059 Ereğli Demir Çelik 88.597.840 Kardemir (D) 86.269.414 Yapı ve Kredi Bank. 77.352.557 Petkim 76.459.714 İş Bankası (C) 69.543.888 Tüpraş 62.155.250 Koza Madencilik 60.643.585 Emlak Konut GMYO 59.355.312 Akbank 58.058.691 Turkcell 42.585.344 Sasa Polyester 39.765.549 Zorlu Enerji 32.919.025 Koza Altın 30.365.920

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)