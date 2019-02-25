Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 406.405.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 406.405.849
Türk Hava Yolları 376.601.422
Vestel 347.362.254
Kardemir (D) 255.987.001
Aselsan 174.572.458
T. Halk Bankası 158.308.069
Petkim 153.090.476
Vakıflar Bankası 142.463.278
Akbank 127.385.222
Türk Telekom 125.307.363
İş Bankası (C) 125.049.185
Ereğli Demir Çelik 118.559.443
İhlas Gayrimenkul 107.236.711
Turkcell 86.609.651
Tüpraş 78.589.106
Yapı ve Kredi Bank. 73.036.295
Koza Madencilik 72.981.605
Doğan Holding 66.893.101
Şişe Cam 46.236.391
Sasa Polyester 45.707.840
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et