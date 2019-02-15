Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 592.921.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|592.921.919
|Garanti Bankası
|277.555.193
|Koza Madencilik
|240.094.097
|ASELSAN
|185.834.607
|Kardemir (D)
|162.382.501
|Ereğli Demir Çelik
|122.733.041
|Emlak Konut GMYO
|95.900.378
|Halkbank
|84.083.816
|Vakıflar Bankası
|83.114.828
|Türk Telekom
|79.301.232
|İş Bankası (C)
|78.417.150
|Akbank
|66.118.762
|Tüpraş
|61.298.852
|Petkim
|58.842.432
|Koza Altın
|51.436.177
|Koç Holding
|41.457.833
|Yapı ve Kredi Bank.
|41.029.705
|Trakya Cam
|38.592.543
|Odaş Elektrik
|33.216.878
|Turkcell
|32.638.444
Kaynak: AA