Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 662.391.724 Türk Hava Yolları 450.969.968 İş Bankası (C) 355.779.274 Kardemir (D) 305.425.382 Vakıflar Bankası 193.806.994 Petkim 172.769.587 Akbank 172.568.111 T. Halk Bankası 160.948.691 Aselsan 159.276.745 Koza Madencilik 153.703.513 Türk Telekom 140.004.056 Yapı ve Kredi Bank. 122.588.293 Emlak Konut GMYO 84.152.791 Koza Altın 73.171.312 ICBC Turkey Bank 60.571.831 Odaş Elektrik 49.338.195 Ereğli Demir Çelik 47.919.077 Soda Sanayii 46.679.580 Tüpraş 38.942.540 Şişe Cam 35.857.649

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)