Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 662.391.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 662.391.724
Türk Hava Yolları 450.969.968
İş Bankası (C) 355.779.274
Kardemir (D) 305.425.382
Vakıflar Bankası 193.806.994
Petkim 172.769.587
Akbank 172.568.111
T. Halk Bankası 160.948.691
Aselsan 159.276.745
Koza Madencilik 153.703.513
Türk Telekom 140.004.056
Yapı ve Kredi Bank. 122.588.293
Emlak Konut GMYO 84.152.791
Koza Altın 73.171.312
ICBC Turkey Bank 60.571.831
Odaş Elektrik 49.338.195
Ereğli Demir Çelik 47.919.077
Soda Sanayii 46.679.580
Tüpraş 38.942.540
Şişe Cam 35.857.649
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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