Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 996.430.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 996.430.390
Garanti Bankası 679.981.124
ASELSAN 389.935.872
Akbank 278.797.040
Türk Telekom 237.244.277
İş Bankası (C) 211.249.608
ICBC Turkey Bank 203.033.862
Halkbank 202.203.052
Yapı ve Kredi Bank. 186.613.055
Kardemir (D) 183.220.259
Vakıflar Bankası 170.123.266
Ereğli Demir Çelik 158.486.152
Petkim 136.392.867
Koza Madencilik 87.936.432
Tüpraş 81.064.345
Sabancı Holding 76.658.729
Bim Mağazalar 62.078.939
Sasa Polyester 53.809.515
Koza Altın 53.636.546
Vestel 53.171.096
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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