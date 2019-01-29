Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 532.284.331 Garanti Bankası 357.652.588 ASELSAN 153.084.634 Kardemir (D) 130.821.532 Türk Telekom 128.317.348 Halkbank 128.237.953 ICBC Turkey Bank 124.988.022 Petkim 124.447.540 Akbank 117.841.940 İş Bankası (C) 109.137.526 Tüpraş 105.402.365 Ereğli Demir Çelik 103.136.948 Vakıflar Bankası 102.404.435 Turkcell 67.151.601 Koza Madencilik 58.606.063 Odaş Elektrik 52.887.386 Yapı ve Kredi Bank. 52.158.381 Sabancı Holding 51.680.006 Parsan 42.019.825 Vestel 36.029.271

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)