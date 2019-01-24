Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 440.688.448
ASELSAN 416.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 440.688.448
ASELSAN 416.082.073
Garanti Bankası 403.338.946
Kardemir (D) 244.715.507
Akbank 213.030.111
Vakıflar Bankası 196.405.921
Petkim 173.078.327
Türk Telekom 167.507.128
Yapı ve Kredi Bank. 139.903.828
İş Bankası (C) 128.967.373
Halkbank 111.960.030
Tüpraş 100.521.948
Pegasus 69.105.659
Vestel 62.378.858
ICBC Turkey Bank 61.714.458
Odaş Elektrik 60.477.114
Ereğli Demir Çelik 57.185.575
Sabancı Holding 47.795.955
Polisan Holding 42.046.446
Turkcell 41.738.140
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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