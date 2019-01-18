Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 429.023.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 429.023.074
Garanti Bankası 400.153.950
Kardemir (D) 306.108.682
Halkbank 192.802.701
Akbank 179.620.011
Ereğli Demir Çelik 145.186.899
Yapı ve Kredi Bank. 142.554.238
Vakıflar Bankası 135.048.712
İş Bankası (C) 120.859.949
Petkim 115.298.330
ASELSAN 104.835.736
Tüpraş 92.334.564
Türk Telekom 81.540.839
Vestel 42.896.047
Turkcell 37.428.866
Polisan Holding 36.601.193
T.S.K.B. 32.132.608
İpek Doğal Enerji 31.210.535
Bera Holding 29.830.214
Bim Mağazalar 28.984.442
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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