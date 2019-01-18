Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 429.023.074 Garanti Bankası 400.153.950 Kardemir (D) 306.108.682 Halkbank 192.802.701 Akbank 179.620.011 Ereğli Demir Çelik 145.186.899 Yapı ve Kredi Bank. 142.554.238 Vakıflar Bankası 135.048.712 İş Bankası (C) 120.859.949 Petkim 115.298.330 ASELSAN 104.835.736 Tüpraş 92.334.564 Türk Telekom 81.540.839 Vestel 42.896.047 Turkcell 37.428.866 Polisan Holding 36.601.193 T.S.K.B. 32.132.608 İpek Doğal Enerji 31.210.535 Bera Holding 29.830.214 Bim Mağazalar 28.984.442

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)