Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 931.082.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|931.082.392
|Garanti Bankası
|469.705.705
|Halkbank
|215.433.330
|Vakıflar Bankası
|195.617.962
|Akbank
|185.553.942
|Kardemir (D)
|166.079.742
|İş Bankası (C)
|155.504.505
|Türk Telekom
|135.492.543
|Yapı ve Kredi Bank.
|135.169.126
|ASELSAN
|123.578.309
|Petkim
|87.479.685
|İpek Doğal Enerji
|84.958.672
|Ereğli Demir Çelik
|79.649.619
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|65.693.010
|Turkcell
|56.274.249
|Trakya Cam
|53.837.278
|Koza Madencilik
|49.466.912
|Polisan Holding
|42.576.450
|Koza Altın
|37.020.749
|Sabancı Holding
|35.503.120
Kaynak: AA