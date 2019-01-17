Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 931.082.392 Garanti Bankası 469.705.705 Halkbank 215.433.330 Vakıflar Bankası 195.617.962 Akbank 185.553.942 Kardemir (D) 166.079.742 İş Bankası (C) 155.504.505 Türk Telekom 135.492.543 Yapı ve Kredi Bank. 135.169.126 ASELSAN 123.578.309 Petkim 87.479.685 İpek Doğal Enerji 84.958.672 Ereğli Demir Çelik 79.649.619 Flap Kongre Toplantı Hiz. 65.693.010 Turkcell 56.274.249 Trakya Cam 53.837.278 Koza Madencilik 49.466.912 Polisan Holding 42.576.450 Koza Altın 37.020.749 Sabancı Holding 35.503.120

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)