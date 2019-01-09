Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 260.804.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|260.804.986
|Garanti Bankası
|231.196.044
|Akbank
|203.257.478
|Kardemir (D)
|202.472.410
|ASELSAN
|156.267.192
|Vestel
|116.808.449
|Ereğli Demir Çelik
|97.566.550
|Vakıflar Bankası
|96.327.743
|Koza Madencilik
|89.385.133
|Petkim
|82.441.315
|Yapı ve Kredi Bank.
|79.622.928
|Halkbank
|68.054.997
|İpek Doğal Enerji
|56.674.346
|Turkcell
|50.029.363
|Türk Telekom
|43.182.456
|Tüpraş
|42.209.718
|İş Bankası (C)
|36.114.672
|Sasa Polyester
|33.308.935
|Polisan Holding
|27.974.638
|Bim Mağazalar
|26.555.086
Kaynak: AA