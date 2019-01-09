Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 260.804.986 Garanti Bankası 231.196.044 Akbank 203.257.478 Kardemir (D) 202.472.410 ASELSAN 156.267.192 Vestel 116.808.449 Ereğli Demir Çelik 97.566.550 Vakıflar Bankası 96.327.743 Koza Madencilik 89.385.133 Petkim 82.441.315 Yapı ve Kredi Bank. 79.622.928 Halkbank 68.054.997 İpek Doğal Enerji 56.674.346 Turkcell 50.029.363 Türk Telekom 43.182.456 Tüpraş 42.209.718 İş Bankası (C) 36.114.672 Sasa Polyester 33.308.935 Polisan Holding 27.974.638 Bim Mağazalar 26.555.086

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)