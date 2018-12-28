Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 178.363.597 Türk Hava Yolları 155.589.238 Koza Madencilik 95.041.647 Halkbank 88.766.154 ASELSAN 65.057.984 Kardemir (D) 43.167.988 İş Bankası (C) 41.518.801 Koza Altın 41.134.646 İpek Doğal Enerji 37.436.235 Şişe Cam 35.019.444 Akbank 30.205.663 İhlas Gayrimenkul 30.134.195 Vakıflar Bankası 29.725.241 Ereğli Demir Çelik 28.846.812 Flap Kongre Toplantı Hiz. 24.093.467 Petkim 21.281.218 Işıklar Enerji Yapı Hol. 19.768.221 Tüpraş 18.456.395 Türk Telekom 17.384.835 Tekfen Holding 15.642.582

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)