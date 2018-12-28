Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 178.363.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|178.363.597
|Türk Hava Yolları
|155.589.238
|Koza Madencilik
|95.041.647
|Halkbank
|88.766.154
|ASELSAN
|65.057.984
|Kardemir (D)
|43.167.988
|İş Bankası (C)
|41.518.801
|Koza Altın
|41.134.646
|İpek Doğal Enerji
|37.436.235
|Şişe Cam
|35.019.444
|Akbank
|30.205.663
|İhlas Gayrimenkul
|30.134.195
|Vakıflar Bankası
|29.725.241
|Ereğli Demir Çelik
|28.846.812
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|24.093.467
|Petkim
|21.281.218
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|19.768.221
|Tüpraş
|18.456.395
|Türk Telekom
|17.384.835
|Tekfen Holding
|15.642.582
Kaynak: AA