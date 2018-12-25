Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Halkbank 186.039.259 Türk Hava Yolları 180.709.212 Garanti Bankası 164.748.756 ASELSAN 101.072.233 Kardemir (D) 79.545.239 Türk Telekom 35.613.842 İş Bankası (C) 28.956.657 Koza Madencilik 27.614.280 Tümosan Motor ve Traktör 27.029.964 Vakıflar Bankası 26.985.502 Tüpraş 22.483.496 Yapı ve Kredi Bank. 22.346.495 Akbank 22.205.794 Ereğli Demir Çelik 21.891.084 Işıklar Enerji Yapı Hol. 20.960.876 Petkim 16.189.676 İpek Doğal Enerji 14.309.685 Koza Altın 12.629.931 İhlas Gayrimenkul 11.828.239 Şişe Cam 9.207.004

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)