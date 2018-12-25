Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Halkbank 186.039.259
Türk Hava Yolları 180.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Halkbank 186.039.259
Türk Hava Yolları 180.709.212
Garanti Bankası 164.748.756
ASELSAN 101.072.233
Kardemir (D) 79.545.239
Türk Telekom 35.613.842
İş Bankası (C) 28.956.657
Koza Madencilik 27.614.280
Tümosan Motor ve Traktör 27.029.964
Vakıflar Bankası 26.985.502
Tüpraş 22.483.496
Yapı ve Kredi Bank. 22.346.495
Akbank 22.205.794
Ereğli Demir Çelik 21.891.084
Işıklar Enerji Yapı Hol. 20.960.876
Petkim 16.189.676
İpek Doğal Enerji 14.309.685
Koza Altın 12.629.931
İhlas Gayrimenkul 11.828.239
Şişe Cam 9.207.004
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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