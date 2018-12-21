Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 370.713.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 370.713.013
Türk Hava Yolları 311.680.991
ASELSAN 198.501.502
Kardemir (D) 170.312.739
Halkbank 104.318.587
Tüpraş 79.411.507
Akbank 76.505.599
Vakıflar Bankası 73.837.817
Ereğli Demir Çelik 57.155.587
İş Bankası (C) 45.034.729
Petkim 41.109.748
Türk Telekom 40.302.804
Koza Madencilik 36.951.507
Işıklar Enerji Yapı Hol. 29.558.497
Bim Mağazalar 24.682.543
Doğtaş Kelebek Mobilya 24.537.131
Yapı ve Kredi Bank. 23.057.127
Turkcell 22.480.983
Tekfen Holding 21.470.407
T.S.K.B. 20.656.626

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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