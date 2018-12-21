Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 370.713.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|370.713.013
|Türk Hava Yolları
|311.680.991
|ASELSAN
|198.501.502
|Kardemir (D)
|170.312.739
|Halkbank
|104.318.587
|Tüpraş
|79.411.507
|Akbank
|76.505.599
|Vakıflar Bankası
|73.837.817
|Ereğli Demir Çelik
|57.155.587
|İş Bankası (C)
|45.034.729
|Petkim
|41.109.748
|Türk Telekom
|40.302.804
|Koza Madencilik
|36.951.507
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|29.558.497
|Bim Mağazalar
|24.682.543
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|24.537.131
|Yapı ve Kredi Bank.
|23.057.127
|Turkcell
|22.480.983
|Tekfen Holding
|21.470.407
|T.S.K.B.
|20.656.626
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA