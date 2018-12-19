Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 324.575.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 324.575.535
Garanti Bankası 290.535.607
ASELSAN 148.794.314
Halkbank 123.754.461
Kardemir (D) 116.127.182
Akbank 80.320.041
ICBC Turkey Bank 77.559.121
Vakıflar Bankası 75.476.530
Ereğli Demir Çelik 65.422.007
Sasa Polyester 60.561.862
Yapı ve Kredi Bank. 57.524.131
İş Bankası (C) 56.719.584
Petkim 43.988.424
Türk Telekom 42.898.744
Koza Madencilik 41.669.841
Tüpraş 40.964.055
Turkcell 37.263.338
Doğtaş Kelebek Mobilya 33.564.095
Çemaş Döküm 27.709.529
Soda Sanayii 21.562.413
Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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