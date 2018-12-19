Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 324.575.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|324.575.535
|Garanti Bankası
|290.535.607
|ASELSAN
|148.794.314
|Halkbank
|123.754.461
|Kardemir (D)
|116.127.182
|Akbank
|80.320.041
|ICBC Turkey Bank
|77.559.121
|Vakıflar Bankası
|75.476.530
|Ereğli Demir Çelik
|65.422.007
|Sasa Polyester
|60.561.862
|Yapı ve Kredi Bank.
|57.524.131
|İş Bankası (C)
|56.719.584
|Petkim
|43.988.424
|Türk Telekom
|42.898.744
|Koza Madencilik
|41.669.841
|Tüpraş
|40.964.055
|Turkcell
|37.263.338
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|33.564.095
|Çemaş Döküm
|27.709.529
|Soda Sanayii
|21.562.413
Kaynak: AA