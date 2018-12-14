Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 283.065.992 Türk Hava Yolları 260.648.380 Kardemir (D) 145.907.271 ASELSAN 117.713.037 Petkim 83.215.139 Halkbank 82.006.499 Yapı ve Kredi Bank. 79.065.378 Koza Madencilik 73.452.812 Ereğli Demir Çelik 61.829.161 Vakıflar Bankası 51.614.600 Akbank 47.546.812 İş Bankası (C) 45.335.565 Tüpraş 45.210.923 Türk Telekom 38.673.383 İpek Doğal Enerji 35.785.663 Turkcell 28.233.635 Koza Altın 26.466.241 Koç Holding 22.109.718 Soda Sanayii 22.027.261 Çemaş Döküm 20.939.459

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)