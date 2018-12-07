Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Halkbank 327.056.446
Garanti Bankası 235.448.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Halkbank
|327.056.446
|Garanti Bankası
|235.448.322
|Türk Hava Yolları
|190.542.695
|Koza Madencilik
|150.863.032
|Akbank
|84.979.641
|Kardemir (D)
|69.359.687
|Tüpraş
|67.717.201
|Vakıflar Bankası
|65.483.041
|Aselsan
|64.322.816
|İpek Doğal Enerji
|62.273.336
|İş Bankası (C)
|45.255.987
|Ereğli Demir Çelik
|45.206.580
|Çemaş Döküm
|42.301.506
|Türk Telekom
|41.694.058
|Koza Altın
|41.083.497
|Petkim
|40.845.980
|Turkcell
|39.413.811
|ICBC Turkey Bank
|38.104.142
|T.S.K.B.
|34.178.236
|İş GMYO
|33.408.261