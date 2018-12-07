Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Halkbank 327.056.446 Garanti Bankası 235.448.322 Türk Hava Yolları 190.542.695 Koza Madencilik 150.863.032 Akbank 84.979.641 Kardemir (D) 69.359.687 Tüpraş 67.717.201 Vakıflar Bankası 65.483.041 Aselsan 64.322.816 İpek Doğal Enerji 62.273.336 İş Bankası (C) 45.255.987 Ereğli Demir Çelik 45.206.580 Çemaş Döküm 42.301.506 Türk Telekom 41.694.058 Koza Altın 41.083.497 Petkim 40.845.980 Turkcell 39.413.811 ICBC Turkey Bank 38.104.142 T.S.K.B. 34.178.236 İş GMYO 33.408.261

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)