Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
İpek Doğal Enerji 323.644.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
İpek Doğal Enerji 323.644.302
Türk Hava Yolları 276.114.055
Koza Madencilik 203.369.956
Garanti Bankası 166.270.028
Petkim 94.880.935
Halkbank 91.479.413
Koza Altın 89.489.794
Kardemir (D) 79.461.323
ASELSAN 77.968.997
Akbank 66.972.443
Vakıflar Bankası 60.242.668
Yapı ve Kredi Bank. 49.387.211
Sasa Polyester 43.753.889
Türk Telekom 43.126.229
İş Bankası (C) 39.377.737
Tüpraş 39.275.404
Şekerbank 31.384.714
Ereğli Demir Çelik 26.316.867
Vestel 23.850.335
Turkcell 20.394.025
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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