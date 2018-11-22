Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi İpek Doğal Enerji 323.644.302 Türk Hava Yolları 276.114.055 Koza Madencilik 203.369.956 Garanti Bankası 166.270.028 Petkim 94.880.935 Halkbank 91.479.413 Koza Altın 89.489.794 Kardemir (D) 79.461.323 ASELSAN 77.968.997 Akbank 66.972.443 Vakıflar Bankası 60.242.668 Yapı ve Kredi Bank. 49.387.211 Sasa Polyester 43.753.889 Türk Telekom 43.126.229 İş Bankası (C) 39.377.737 Tüpraş 39.275.404 Şekerbank 31.384.714 Ereğli Demir Çelik 26.316.867 Vestel 23.850.335 Turkcell 20.394.025

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)