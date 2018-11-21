Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 449.229.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|449.229.289
|Garanti Bankası
|200.856.966
|İpek Doğal Enerji
|189.814.594
|ASELSAN
|177.838.313
|Koza Madencilik
|170.834.761
|Kardemir (D)
|165.600.084
|Halkbank
|147.292.993
|Petkim
|124.261.875
|Koza Altın
|92.127.112
|Akbank
|85.456.637
|Ereğli Demir Çelik
|75.494.595
|Tüpraş
|70.374.978
|Vakıflar Bankası
|61.082.717
|Şekerbank
|56.294.519
|İş Bankası (C)
|46.526.361
|Türk Telekom
|41.417.176
|Yapı ve Kredi Bank.
|35.215.418
|Polisan Holding
|34.812.763
|Turkcell
|33.714.149
|Zorlu Enerji
|30.956.896