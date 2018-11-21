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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 449.229.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 449.229.289
Garanti Bankası 200.856.966
İpek Doğal Enerji 189.814.594
ASELSAN 177.838.313
Koza Madencilik 170.834.761
Kardemir (D) 165.600.084
Halkbank 147.292.993
Petkim 124.261.875
Koza Altın 92.127.112
Akbank 85.456.637
Ereğli Demir Çelik 75.494.595
Tüpraş 70.374.978
Vakıflar Bankası 61.082.717
Şekerbank 56.294.519
İş Bankası (C) 46.526.361
Türk Telekom 41.417.176
Yapı ve Kredi Bank. 35.215.418
Polisan Holding 34.812.763
Turkcell 33.714.149
Zorlu Enerji 30.956.896
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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