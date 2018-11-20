Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 357.691.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|357.691.518
|Türk Hava Yolları
|271.658.325
|Şekerbank
|173.331.817
|Koza Madencilik
|159.578.638
|Petkim
|159.527.088
|ASELSAN
|142.826.420
|Yapı ve Kredi Bank.
|140.631.181
|Halkbank
|129.543.080
|Akbank
|127.800.393
|Kardemir (D)
|111.798.077
|İş Bankası (C)
|103.161.462
|Vakıflar Bankası
|100.839.151
|Koza Altın
|88.287.569
|Türk Telekom
|83.888.445
|Ereğli Demir Çelik
|71.674.399
|İpek Doğal Enerji
|68.828.155
|Tüpraş
|49.892.213
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|40.639.299
|T.S.K.B.
|39.871.586
|Sabancı Holding
|36.258.944