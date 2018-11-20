Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 357.691.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 357.691.518
Türk Hava Yolları 271.658.325
Şekerbank 173.331.817
Koza Madencilik 159.578.638
Petkim 159.527.088
ASELSAN 142.826.420
Yapı ve Kredi Bank. 140.631.181
Halkbank 129.543.080
Akbank 127.800.393
Kardemir (D) 111.798.077
İş Bankası (C) 103.161.462
Vakıflar Bankası 100.839.151
Koza Altın 88.287.569
Türk Telekom 83.888.445
Ereğli Demir Çelik 71.674.399
İpek Doğal Enerji 68.828.155
Tüpraş 49.892.213
Flap Kongre Toplantı Hiz. 40.639.299
T.S.K.B. 39.871.586
Sabancı Holding 36.258.944
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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