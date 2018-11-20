Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 357.691.518 Türk Hava Yolları 271.658.325 Şekerbank 173.331.817 Koza Madencilik 159.578.638 Petkim 159.527.088 ASELSAN 142.826.420 Yapı ve Kredi Bank. 140.631.181 Halkbank 129.543.080 Akbank 127.800.393 Kardemir (D) 111.798.077 İş Bankası (C) 103.161.462 Vakıflar Bankası 100.839.151 Koza Altın 88.287.569 Türk Telekom 83.888.445 Ereğli Demir Çelik 71.674.399 İpek Doğal Enerji 68.828.155 Tüpraş 49.892.213 Flap Kongre Toplantı Hiz. 40.639.299 T.S.K.B. 39.871.586 Sabancı Holding 36.258.944

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)