Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 780.151.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 780.151.306
Garanti Bankası 416.737.859
Halkbank 230.496.707
ASELSAN 206.062.071
Kardemir (D) 160.004.784
Tüpraş 148.700.681
Türk Telekom 146.018.222
Akbank 138.039.302
Yapı ve Kredi Bank. 134.960.501
Vakıflar Bankası 128.823.468
İş Bankası (C) 119.150.339
Petkim 72.671.380
Koza Altın 56.002.289
Çemaş Döküm 51.431.647
Soda Sanayii 51.350.469
Doğan Holding 48.728.928
Koza Madencilik 41.791.572
Koç Holding 41.779.517
Ereğli Demir Çelik 39.259.031
Sabancı Holding 34.706.886
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et