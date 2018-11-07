Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 574.111.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 574.111.362
Türk Hava Yolları 487.324.577
Türk Telekom 300.740.968
ASELSAN 234.035.179
Halkbank 214.142.909
Akbank 168.245.451
Petkim 121.700.791
Kardemir (D) 116.201.077
Vakıflar Bankası 107.005.693
Yapı ve Kredi Bank. 99.879.168
İş Bankası (C) 86.622.718
Çemaş Döküm 77.892.887
Arçelik 63.163.818
Vestel 54.159.465
Koza Altın 51.338.185
Tüpraş 50.794.006
Ereğli Demir Çelik 47.753.628
Sabancı Holding 32.595.899
Turkcell 28.213.467
Koza Madencilik 27.267.459
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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