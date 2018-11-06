Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 508.179.154 Türk Hava Yolları 376.517.202 ASELSAN 264.716.326 Halkbank 209.347.621 Türk Telekom 198.925.168 Yapı ve Kredi Bank. 192.287.626 Petkim 180.843.380 Kardemir (D) 133.063.760 Akbank 131.386.961 Vakıflar Bankası 97.341.223 İş Bankası (C) 92.741.861 Tüpraş 70.153.895 Arçelik 67.955.085 Koza Altın 55.265.888 Ereğli Demir Çelik 51.874.956 Sasa Polyester 47.718.537 Çemaş Döküm 41.676.790 Enerjisa Enerji 34.884.843 Koza Madencilik 34.009.058 Şişe Cam 33.387.929

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)