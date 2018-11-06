Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 508.179.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 508.179.154
Türk Hava Yolları 376.517.202
ASELSAN 264.716.326
Halkbank 209.347.621
Türk Telekom 198.925.168
Yapı ve Kredi Bank. 192.287.626
Petkim 180.843.380
Kardemir (D) 133.063.760
Akbank 131.386.961
Vakıflar Bankası 97.341.223
İş Bankası (C) 92.741.861
Tüpraş 70.153.895
Arçelik 67.955.085
Koza Altın 55.265.888
Ereğli Demir Çelik 51.874.956
Sasa Polyester 47.718.537
Çemaş Döküm 41.676.790
Enerjisa Enerji 34.884.843
Koza Madencilik 34.009.058
Şişe Cam 33.387.929
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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