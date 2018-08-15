Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
ASELSAN 986.836.588
Türk Hava Yolları 975.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
ASELSAN 986.836.588
Türk Hava Yolları 975.239.541
Garanti Bankası 664.788.151
Petkim 597.208.580
Kardemir (D) 196.919.223
İş Bankası (C) 173.343.806
Ereğli Demir Çelik 148.316.760
Tüpraş 144.525.715
Akbank 138.304.816
Halkbank 137.905.967
Turkcell 137.128.404
Emlak Konut GMYO 103.246.450
Koza Altın 97.234.345
Yapı ve Kredi Bank. 95.366.065
Koç Holding 88.589.833
Bim Mağazalar 81.616.754
Pegasus 65.570.830
Sasa Polyester 62.675.343
Sabancı Holding 58.363.849
Yataş 48.201.844
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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