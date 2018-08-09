Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.399.725.200
Petkim 1.366.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.399.725.200
Petkim 1.366.857.836
ASELSAN 671.790.752
Garanti Bankası 617.539.562
Kardemir (D) 378.395.633
Halkbank 319.236.129
Sasa Polyester 199.099.677
Akbank 161.781.591
Koza Altın 159.523.341
Yapı ve Kredi Bank. 124.552.224
Koza Madencilik 115.623.591
Ereğli Demir Çelik 110.979.746
İş Bankası (C) 109.858.075
Tüpraş 109.515.067
Doğan Holding 81.210.261
Vakıflar Bankası 66.049.940
İpek Doğal Enerji 65.628.275
Turkcell 63.241.835
Vestel 57.393.875
Bim Mağazalar 39.768.038
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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