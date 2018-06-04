Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 635.956.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 635.956.514
Türk Hava Yolları 263.147.975
Kardemir (D) 225.035.226
Sasa Polyester 218.670.756
İpek Doğal Enerji 184.464.367
Fenerbahçe Futbol 175.814.565
Koza Madencilik 150.577.135
Halkbank 123.459.648
Akbank 114.301.869
Petkim 110.965.476
Koza Altın 103.155.859
ASELSAN 81.152.512
İş Bankası (C) 74.743.864
Koç Holding 56.523.751
Tüpraş 56.233.816
Turkcell 45.477.291
Ereğli Demir Çelik 44.616.666
Yapı ve Kredi Bank. 32.892.018
Vakıflar Bankası 31.690.250
Emlak Konut GMYO 30.371.689
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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