Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 635.956.514 Türk Hava Yolları 263.147.975 Kardemir (D) 225.035.226 Sasa Polyester 218.670.756 İpek Doğal Enerji 184.464.367 Fenerbahçe Futbol 175.814.565 Koza Madencilik 150.577.135 Halkbank 123.459.648 Akbank 114.301.869 Petkim 110.965.476 Koza Altın 103.155.859 ASELSAN 81.152.512 İş Bankası (C) 74.743.864 Koç Holding 56.523.751 Tüpraş 56.233.816 Turkcell 45.477.291 Ereğli Demir Çelik 44.616.666 Yapı ve Kredi Bank. 32.892.018 Vakıflar Bankası 31.690.250 Emlak Konut GMYO 30.371.689

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)