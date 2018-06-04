Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 635.956.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|635.956.514
|Türk Hava Yolları
|263.147.975
|Kardemir (D)
|225.035.226
|Sasa Polyester
|218.670.756
|İpek Doğal Enerji
|184.464.367
|Fenerbahçe Futbol
|175.814.565
|Koza Madencilik
|150.577.135
|Halkbank
|123.459.648
|Akbank
|114.301.869
|Petkim
|110.965.476
|Koza Altın
|103.155.859
|ASELSAN
|81.152.512
|İş Bankası (C)
|74.743.864
|Koç Holding
|56.523.751
|Tüpraş
|56.233.816
|Turkcell
|45.477.291
|Ereğli Demir Çelik
|44.616.666
|Yapı ve Kredi Bank.
|32.892.018
|Vakıflar Bankası
|31.690.250
|Emlak Konut GMYO
|30.371.689