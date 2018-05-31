Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 392.828.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 392.828.730
Türk Hava Yolları 300.343.092
Sasa Polyester 265.855.573
Petkim 259.323.907
Kardemir (D) 178.551.986
Koza Madencilik 129.583.790
İpek Doğal Enerji 103.640.997
Akbank 99.088.189
Halkbank 95.656.135
İş Bankası (C) 84.672.697
Türk Telekom 83.252.410
ASELSAN 81.152.512
Fenerbahçe Futbol 76.558.674
Koza Altın 59.734.026
Koç Holding 54.647.386
Turkcell 54.461.489
Ereğli Demir Çelik 53.449.694
Tüpraş 52.654.863
Emlak Konut GMYO 45.891.225
Vakıflar Bankası 45.422.238
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et