Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 461.659.759 Garanti Bankası 397.908.607 Kardemir (D) 299.853.385 Koza Altın 210.095.441 Koza Madencilik 202.256.807 Petkim 173.589.988 İpek Doğal Enerji 171.204.813 Halkbank 163.922.253 Akbank 117.116.266 ASELSAN 81.152.512 Tüpraş 68.548.931 Emlak Konut GMYO 67.169.678 Sasa Polyester 65.560.515 Yapı ve Kredi Bank. 63.130.256 İş Bankası (C) 62.002.803 Koç Holding 61.038.385 Sabancı Holding 56.021.078 Turkcell 49.730.130 Ereğli Demir Çelik 49.161.356 Vakıflar Bankası 47.821.064

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)