Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 461.659.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|461.659.759
|Garanti Bankası
|397.908.607
|Kardemir (D)
|299.853.385
|Koza Altın
|210.095.441
|Koza Madencilik
|202.256.807
|Petkim
|173.589.988
|İpek Doğal Enerji
|171.204.813
|Halkbank
|163.922.253
|Akbank
|117.116.266
|ASELSAN
|81.152.512
|Tüpraş
|68.548.931
|Emlak Konut GMYO
|67.169.678
|Sasa Polyester
|65.560.515
|Yapı ve Kredi Bank.
|63.130.256
|İş Bankası (C)
|62.002.803
|Koç Holding
|61.038.385
|Sabancı Holding
|56.021.078
|Turkcell
|49.730.130
|Ereğli Demir Çelik
|49.161.356
|Vakıflar Bankası
|47.821.064