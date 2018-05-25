Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 461.659.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 461.659.759
Garanti Bankası 397.908.607
Kardemir (D) 299.853.385
Koza Altın 210.095.441
Koza Madencilik 202.256.807
Petkim 173.589.988
İpek Doğal Enerji 171.204.813
Halkbank 163.922.253
Akbank 117.116.266
ASELSAN 81.152.512
Tüpraş 68.548.931
Emlak Konut GMYO 67.169.678
Sasa Polyester 65.560.515
Yapı ve Kredi Bank. 63.130.256
İş Bankası (C) 62.002.803
Koç Holding 61.038.385
Sabancı Holding 56.021.078
Turkcell 49.730.130
Ereğli Demir Çelik 49.161.356
Vakıflar Bankası 47.821.064
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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