Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Halkbank 592.617.957
Koza Altın 280.017.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Halkbank 592.617.957
Koza Altın 280.017.992
Koza Madencilik 232.197.238
Garanti Bankası 197.032.798
Kardemir (D) 196.344.501
Türk Hava Yolları 158.654.892
ASELSAN 111.458.828
Petkim 97.487.596
Sasa Polyester 84.332.118
Koç Holding 81.194.070
Ereğli Demir Çelik 58.088.596
Tüpraş 56.893.423
Akbank 47.409.810
Doğan Holding 46.840.137
Vakıflar Bankası 46.378.491
İpek Doğal Enerji 39.082.453
İş Bankası (C) 36.882.570
Vestel 36.671.598
Emlak Konut GMYO 35.288.304
Galatasaray Sportif 27.759.118

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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