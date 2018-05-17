Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Halkbank 592.617.957 Koza Altın 280.017.992 Koza Madencilik 232.197.238 Garanti Bankası 197.032.798 Kardemir (D) 196.344.501 Türk Hava Yolları 158.654.892 ASELSAN 111.458.828 Petkim 97.487.596 Sasa Polyester 84.332.118 Koç Holding 81.194.070 Ereğli Demir Çelik 58.088.596 Tüpraş 56.893.423 Akbank 47.409.810 Doğan Holding 46.840.137 Vakıflar Bankası 46.378.491 İpek Doğal Enerji 39.082.453 İş Bankası (C) 36.882.570 Vestel 36.671.598 Emlak Konut GMYO 35.288.304 Galatasaray Sportif 27.759.118

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)