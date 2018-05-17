Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Halkbank 592.617.957
Koza Altın 280.017.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Halkbank
|592.617.957
|Koza Altın
|280.017.992
|Koza Madencilik
|232.197.238
|Garanti Bankası
|197.032.798
|Kardemir (D)
|196.344.501
|Türk Hava Yolları
|158.654.892
|ASELSAN
|111.458.828
|Petkim
|97.487.596
|Sasa Polyester
|84.332.118
|Koç Holding
|81.194.070
|Ereğli Demir Çelik
|58.088.596
|Tüpraş
|56.893.423
|Akbank
|47.409.810
|Doğan Holding
|46.840.137
|Vakıflar Bankası
|46.378.491
|İpek Doğal Enerji
|39.082.453
|İş Bankası (C)
|36.882.570
|Vestel
|36.671.598
|Emlak Konut GMYO
|35.288.304
|Galatasaray Sportif
|27.759.118
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)