Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Halkbank 448.272.110
Kardemir (D) 280.260.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Halkbank 448.272.110
Kardemir (D) 280.260.881
Garanti Bankası 277.138.098
Türk Hava Yolları 251.197.065
Sasa Polyester 228.886.331
Koza Madencilik 223.944.218
Koza Altın 181.458.073
ASELSAN 120.019.242
Petkim 90.285.949
Tüpraş 81.877.338
Ereğli Demir Çelik 75.900.626
Akbank 72.879.958
İpek Doğal Enerji 69.910.559
Emlak Konut GMYO 67.713.745
Turkcell 44.345.506
İş Bankası (C) 43.546.920
Galatasaray Sportif 35.026.913
Bim Mağazalar 34.738.544
Türk Telekom 32.477.557
Yapı ve Kredi Bank. 30.813.213

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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