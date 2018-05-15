Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Halkbank 448.272.110 Kardemir (D) 280.260.881 Garanti Bankası 277.138.098 Türk Hava Yolları 251.197.065 Sasa Polyester 228.886.331 Koza Madencilik 223.944.218 Koza Altın 181.458.073 ASELSAN 120.019.242 Petkim 90.285.949 Tüpraş 81.877.338 Ereğli Demir Çelik 75.900.626 Akbank 72.879.958 İpek Doğal Enerji 69.910.559 Emlak Konut GMYO 67.713.745 Turkcell 44.345.506 İş Bankası (C) 43.546.920 Galatasaray Sportif 35.026.913 Bim Mağazalar 34.738.544 Türk Telekom 32.477.557 Yapı ve Kredi Bank. 30.813.213

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)