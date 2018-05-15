Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Halkbank 448.272.110
Kardemir (D) 280.260.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Halkbank
|448.272.110
|Kardemir (D)
|280.260.881
|Garanti Bankası
|277.138.098
|Türk Hava Yolları
|251.197.065
|Sasa Polyester
|228.886.331
|Koza Madencilik
|223.944.218
|Koza Altın
|181.458.073
|ASELSAN
|120.019.242
|Petkim
|90.285.949
|Tüpraş
|81.877.338
|Ereğli Demir Çelik
|75.900.626
|Akbank
|72.879.958
|İpek Doğal Enerji
|69.910.559
|Emlak Konut GMYO
|67.713.745
|Turkcell
|44.345.506
|İş Bankası (C)
|43.546.920
|Galatasaray Sportif
|35.026.913
|Bim Mağazalar
|34.738.544
|Türk Telekom
|32.477.557
|Yapı ve Kredi Bank.
|30.813.213
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)