Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 373.555.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|373.555.065
|Garanti Bankası
|373.520.456
|Petkim
|326.895.903
|Kardemir (D)
|202.253.239
|T. Halk Bankası
|154.998.248
|Koza Altın
|95.346.055
|Akbank
|91.068.271
|Yapı ve Kredi Bank.
|83.337.258
|Emlak Konut GMYO
|79.062.758
|Ereğli Demir Çelik
|74.856.389
|Sasa Polyester
|69.952.006
|Tüpraş
|65.326.398
|Galatasaray Sportif
|63.875.717
|İş Bankası (C)
|60.771.006
|Turkcell
|53.181.177
|Aselsan
|51.845.534
|Koza Madencilik
|51.824.729
|Doğan Holding
|40.470.766
|Sabancı Holding
|35.263.210
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|28.305.472