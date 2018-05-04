Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 373.555.065 Garanti Bankası 373.520.456 Petkim 326.895.903 Kardemir (D) 202.253.239 T. Halk Bankası 154.998.248 Koza Altın 95.346.055 Akbank 91.068.271 Yapı ve Kredi Bank. 83.337.258 Emlak Konut GMYO 79.062.758 Ereğli Demir Çelik 74.856.389 Sasa Polyester 69.952.006 Tüpraş 65.326.398 Galatasaray Sportif 63.875.717 İş Bankası (C) 60.771.006 Turkcell 53.181.177 Aselsan 51.845.534 Koza Madencilik 51.824.729 Doğan Holding 40.470.766 Sabancı Holding 35.263.210 Flap Kongre Toplantı Hiz. 28.305.472

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)