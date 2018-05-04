Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 373.555.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 373.555.065
Garanti Bankası 373.520.456
Petkim 326.895.903
Kardemir (D) 202.253.239
T. Halk Bankası 154.998.248
Koza Altın 95.346.055
Akbank 91.068.271
Yapı ve Kredi Bank. 83.337.258
Emlak Konut GMYO 79.062.758
Ereğli Demir Çelik 74.856.389
Sasa Polyester 69.952.006
Tüpraş 65.326.398
Galatasaray Sportif 63.875.717
İş Bankası (C) 60.771.006
Turkcell 53.181.177
Aselsan 51.845.534
Koza Madencilik 51.824.729
Doğan Holding 40.470.766
Sabancı Holding 35.263.210
Flap Kongre Toplantı Hiz. 28.305.472
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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