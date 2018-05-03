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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 380.855.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 380.855.723
Kardemir (D) 371.832.564
T. Halk Bankası 355.265.944
Garanti Bankası 352.892.021
Koza Altın 115.099.734
Akbank 109.159.300
Koza Madencilik 95.331.638
Yapı ve Kredi Bank. 74.829.097
Petkim 64.877.386
İş Bankası (C) 64.726.551
Ereğli Demir Çelik 64.585.495
Turkcell 57.260.683
Aselsan 53.480.783
Sasa Polyester 52.042.554
Enerjisa Enerji 51.287.632
Tüpraş 50.444.805
Koç Holding 41.325.879
Emlak Konut GMYO 38.026.364
Sabancı Holding 36.394.468
Ayen Enerji 35.080.835

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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