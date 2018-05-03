Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 380.855.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|380.855.723
|Kardemir (D)
|371.832.564
|T. Halk Bankası
|355.265.944
|Garanti Bankası
|352.892.021
|Koza Altın
|115.099.734
|Akbank
|109.159.300
|Koza Madencilik
|95.331.638
|Yapı ve Kredi Bank.
|74.829.097
|Petkim
|64.877.386
|İş Bankası (C)
|64.726.551
|Ereğli Demir Çelik
|64.585.495
|Turkcell
|57.260.683
|Aselsan
|53.480.783
|Sasa Polyester
|52.042.554
|Enerjisa Enerji
|51.287.632
|Tüpraş
|50.444.805
|Koç Holding
|41.325.879
|Emlak Konut GMYO
|38.026.364
|Sabancı Holding
|36.394.468
|Ayen Enerji
|35.080.835
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)