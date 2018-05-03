Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 380.855.723 Kardemir (D) 371.832.564 T. Halk Bankası 355.265.944 Garanti Bankası 352.892.021 Koza Altın 115.099.734 Akbank 109.159.300 Koza Madencilik 95.331.638 Yapı ve Kredi Bank. 74.829.097 Petkim 64.877.386 İş Bankası (C) 64.726.551 Ereğli Demir Çelik 64.585.495 Turkcell 57.260.683 Aselsan 53.480.783 Sasa Polyester 52.042.554 Enerjisa Enerji 51.287.632 Tüpraş 50.444.805 Koç Holding 41.325.879 Emlak Konut GMYO 38.026.364 Sabancı Holding 36.394.468 Ayen Enerji 35.080.835

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)