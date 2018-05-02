Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 570.490.004 Koza Altın 383.903.228 Garanti Bankası 316.731.424 Kardemir (D) 229.106.382 T. Halk Bankası 183.665.625 Akbank 96.926.108 Petkim 95.876.593 Sasa Polyester 87.652.150 Emlak Konut GMYO 84.635.349 Koza Madencilik 81.709.883 Ereğli Demir Çelik 74.885.091 Aselsan 65.708.775 Arçelik 59.540.828 Flap Kongre Toplantı Hiz. 54.540.310 İş Bankası (C) 53.417.751 Yapı ve Kredi Bank. 51.146.333 Tüpraş 47.750.276 İpek Doğal Enerji 46.599.851 Koç Holding 45.879.481 Global Yat. Holding 42.882.776

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)