Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 570.490.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük)
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|570.490.004
|Koza Altın
|383.903.228
|Garanti Bankası
|316.731.424
|Kardemir (D)
|229.106.382
|T. Halk Bankası
|183.665.625
|Akbank
|96.926.108
|Petkim
|95.876.593
|Sasa Polyester
|87.652.150
|Emlak Konut GMYO
|84.635.349
|Koza Madencilik
|81.709.883
|Ereğli Demir Çelik
|74.885.091
|Aselsan
|65.708.775
|Arçelik
|59.540.828
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|54.540.310
|İş Bankası (C)
|53.417.751
|Yapı ve Kredi Bank.
|51.146.333
|Tüpraş
|47.750.276
|İpek Doğal Enerji
|46.599.851
|Koç Holding
|45.879.481
|Global Yat. Holding
|42.882.776