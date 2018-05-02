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Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 570.490.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 570.490.004
Koza Altın 383.903.228
Garanti Bankası 316.731.424
Kardemir (D) 229.106.382
T. Halk Bankası 183.665.625
Akbank 96.926.108
Petkim 95.876.593
Sasa Polyester 87.652.150
Emlak Konut GMYO 84.635.349
Koza Madencilik 81.709.883
Ereğli Demir Çelik 74.885.091
Aselsan 65.708.775
Arçelik 59.540.828
Flap Kongre Toplantı Hiz. 54.540.310
İş Bankası (C) 53.417.751
Yapı ve Kredi Bank. 51.146.333
Tüpraş 47.750.276
İpek Doğal Enerji 46.599.851
Koç Holding 45.879.481
Global Yat. Holding 42.882.776
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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