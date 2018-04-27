Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 329.426.240 Aselsan 318.625.263 Türk Hava Yolları 280.841.539 Kardemir (D) 240.838.415 T. Halk Bankası 134.161.673 Akbank 94.520.185 Koza Altın 87.717.357 Yapı ve Kredi Bank. 62.005.058 Sasa Polyester 59.979.187 Arçelik 59.870.577 Ereğli Demir Çelik 59.048.816 Flap Kongre Toplantı Hiz. 58.510.454 Koç Holding 46.487.054 Şekerbank 41.031.910 Petkim 40.595.420 Global Yat. Holding 34.014.280 Emlak Konut GMYO 30.633.075 ICBC Turkey Bank 29.845.050 Tüpraş 28.920.987 Karsan Otomotiv 27.737.807

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)