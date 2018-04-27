Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 329.426.240
Aselsan 318.625.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|329.426.240
|Aselsan
|318.625.263
|Türk Hava Yolları
|280.841.539
|Kardemir (D)
|240.838.415
|T. Halk Bankası
|134.161.673
|Akbank
|94.520.185
|Koza Altın
|87.717.357
|Yapı ve Kredi Bank.
|62.005.058
|Sasa Polyester
|59.979.187
|Arçelik
|59.870.577
|Ereğli Demir Çelik
|59.048.816
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|58.510.454
|Koç Holding
|46.487.054
|Şekerbank
|41.031.910
|Petkim
|40.595.420
|Global Yat. Holding
|34.014.280
|Emlak Konut GMYO
|30.633.075
|ICBC Turkey Bank
|29.845.050
|Tüpraş
|28.920.987
|Karsan Otomotiv
|27.737.807