Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 329.426.240
Aselsan 318.625.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 329.426.240
Aselsan 318.625.263
Türk Hava Yolları 280.841.539
Kardemir (D) 240.838.415
T. Halk Bankası 134.161.673
Akbank 94.520.185
Koza Altın 87.717.357
Yapı ve Kredi Bank. 62.005.058
Sasa Polyester 59.979.187
Arçelik 59.870.577
Ereğli Demir Çelik 59.048.816
Flap Kongre Toplantı Hiz. 58.510.454
Koç Holding 46.487.054
Şekerbank 41.031.910
Petkim 40.595.420
Global Yat. Holding 34.014.280
Emlak Konut GMYO 30.633.075
ICBC Turkey Bank 29.845.050
Tüpraş 28.920.987
Karsan Otomotiv 27.737.807
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et