Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 437.904.457
Halkbank 265.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 437.904.457
Halkbank 265.498.091
Kipa Ticaret 250.720.860
Kardemir (D) 208.995.327
Garanti Bankası 134.343.260
Sasa Polyester 132.697.666
Tüpraş 105.783.641
Global Yat. Holding 97.535.349
Koza Altın 82.308.234
Şekerbank 72.038.914
Petkim 65.403.805
Vestel 58.601.969
Koza Madencilik 56.996.958
Emlak Konut GMYO 51.778.474
Ereğli Demir Çelik 48.601.860
İş Bankası (C) 47.208.487
Akbank 37.669.513
Yapı ve Kredi Bank. 36.692.672
Vakıflar Bankası 25.020.978
İpek Doğal Enerji 24.600.709
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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