Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 437.904.457 Halkbank 265.498.091 Kipa Ticaret 250.720.860 Kardemir (D) 208.995.327 Garanti Bankası 134.343.260 Sasa Polyester 132.697.666 Tüpraş 105.783.641 Global Yat. Holding 97.535.349 Koza Altın 82.308.234 Şekerbank 72.038.914 Petkim 65.403.805 Vestel 58.601.969 Koza Madencilik 56.996.958 Emlak Konut GMYO 51.778.474 Ereğli Demir Çelik 48.601.860 İş Bankası (C) 47.208.487 Akbank 37.669.513 Yapı ve Kredi Bank. 36.692.672 Vakıflar Bankası 25.020.978 İpek Doğal Enerji 24.600.709

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)