Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 437.904.457
Halkbank 265.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|437.904.457
|Halkbank
|265.498.091
|Kipa Ticaret
|250.720.860
|Kardemir (D)
|208.995.327
|Garanti Bankası
|134.343.260
|Sasa Polyester
|132.697.666
|Tüpraş
|105.783.641
|Global Yat. Holding
|97.535.349
|Koza Altın
|82.308.234
|Şekerbank
|72.038.914
|Petkim
|65.403.805
|Vestel
|58.601.969
|Koza Madencilik
|56.996.958
|Emlak Konut GMYO
|51.778.474
|Ereğli Demir Çelik
|48.601.860
|İş Bankası (C)
|47.208.487
|Akbank
|37.669.513
|Yapı ve Kredi Bank.
|36.692.672
|Vakıflar Bankası
|25.020.978
|İpek Doğal Enerji
|24.600.709