Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 765.721.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 765.721.804
Garanti Bankası 313.783.809
Halkbank 196.394.544
Koza Altın 186.692.703
Kardemir (D) 141.754.508
Sasa Polyester 121.174.250
Emlak Konut GMYO 106.708.859
Akbank 96.164.844
Petkim 78.744.035
Vestel 65.457.649
Tüpraş 65.092.914
Koza Madencilik 63.981.682
Turkcell 61.251.429
Koç Holding 60.377.561
İş Bankası (C) 51.898.661
ASELSAN 49.998.181
Ereğli Demir Çelik 46.177.062
Şekerbank 45.946.473
Karsan Otomotiv 39.763.657
Vakıflar Bankası 39.404.225
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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