Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 765.721.804 Garanti Bankası 313.783.809 Halkbank 196.394.544 Koza Altın 186.692.703 Kardemir (D) 141.754.508 Sasa Polyester 121.174.250 Emlak Konut GMYO 106.708.859 Akbank 96.164.844 Petkim 78.744.035 Vestel 65.457.649 Tüpraş 65.092.914 Koza Madencilik 63.981.682 Turkcell 61.251.429 Koç Holding 60.377.561 İş Bankası (C) 51.898.661 ASELSAN 49.998.181 Ereğli Demir Çelik 46.177.062 Şekerbank 45.946.473 Karsan Otomotiv 39.763.657 Vakıflar Bankası 39.404.225

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)