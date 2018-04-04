Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 420.439.148 ASELSAN 221.678.197 Emlak Konut GMYO 217.299.281 Petkim 196.584.458 Koza Altın 156.281.281 Kardemir (D) 131.594.217 Garanti Bankası 116.522.930 Doğan Holding 91.547.733 Galatasaray Sportif 80.287.652 Sasa Polyester 62.783.256 Akbank 59.407.392 Tüpraş 50.935.187 Halkbank 48.372.507 Ereğli Demir Çelik 45.497.401 Vakıflar Bankası 42.422.004 Vestel 40.524.684 Enerjisa Enerji 40.445.638 Koza Madencilik 40.443.931 İş Bankası (C) 39.249.049 Yapı ve Kredi Bank. 36.119.540

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)