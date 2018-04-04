Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 420.439.148
ASELSAN 221.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|420.439.148
|ASELSAN
|221.678.197
|Emlak Konut GMYO
|217.299.281
|Petkim
|196.584.458
|Koza Altın
|156.281.281
|Kardemir (D)
|131.594.217
|Garanti Bankası
|116.522.930
|Doğan Holding
|91.547.733
|Galatasaray Sportif
|80.287.652
|Sasa Polyester
|62.783.256
|Akbank
|59.407.392
|Tüpraş
|50.935.187
|Halkbank
|48.372.507
|Ereğli Demir Çelik
|45.497.401
|Vakıflar Bankası
|42.422.004
|Vestel
|40.524.684
|Enerjisa Enerji
|40.445.638
|Koza Madencilik
|40.443.931
|İş Bankası (C)
|39.249.049
|Yapı ve Kredi Bank.
|36.119.540