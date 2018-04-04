Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 420.439.148
ASELSAN 221.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 420.439.148
ASELSAN 221.678.197
Emlak Konut GMYO 217.299.281
Petkim 196.584.458
Koza Altın 156.281.281
Kardemir (D) 131.594.217
Garanti Bankası 116.522.930
Doğan Holding 91.547.733
Galatasaray Sportif 80.287.652
Sasa Polyester 62.783.256
Akbank 59.407.392
Tüpraş 50.935.187
Halkbank 48.372.507
Ereğli Demir Çelik 45.497.401
Vakıflar Bankası 42.422.004
Vestel 40.524.684
Enerjisa Enerji 40.445.638
Koza Madencilik 40.443.931
İş Bankası (C) 39.249.049
Yapı ve Kredi Bank. 36.119.540
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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