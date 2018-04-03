Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 617.897.386
Koza Altın 294.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 617.897.386
Koza Altın 294.847.481
Kardemir (D) 124.961.326
Garanti Bankası 111.070.161
Petkim 109.530.808
ASELSAN 98.329.510
Koza Madencilik 81.808.954
Ayen Enerji 80.520.152
Tüpraş 70.244.796
Doğan Holding 65.991.569
Ereğli Demir Çelik 50.701.433
Emlak Konut GMYO 48.923.889
İş Bankası (C) 40.335.578
İpek Doğal Enerji 37.546.384
Global Yat. Holding 36.812.242
Karsan Otomotiv 36.611.132
Sasa Polyester 35.756.578
Halkbank 34.089.962
Vestel 32.006.175
Enerjisa Enerji 31.902.154
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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