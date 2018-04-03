Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 617.897.386 Koza Altın 294.847.481 Kardemir (D) 124.961.326 Garanti Bankası 111.070.161 Petkim 109.530.808 ASELSAN 98.329.510 Koza Madencilik 81.808.954 Ayen Enerji 80.520.152 Tüpraş 70.244.796 Doğan Holding 65.991.569 Ereğli Demir Çelik 50.701.433 Emlak Konut GMYO 48.923.889 İş Bankası (C) 40.335.578 İpek Doğal Enerji 37.546.384 Global Yat. Holding 36.812.242 Karsan Otomotiv 36.611.132 Sasa Polyester 35.756.578 Halkbank 34.089.962 Vestel 32.006.175 Enerjisa Enerji 31.902.154

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)