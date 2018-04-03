Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 617.897.386
Koza Altın 294.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|617.897.386
|Koza Altın
|294.847.481
|Kardemir (D)
|124.961.326
|Garanti Bankası
|111.070.161
|Petkim
|109.530.808
|ASELSAN
|98.329.510
|Koza Madencilik
|81.808.954
|Ayen Enerji
|80.520.152
|Tüpraş
|70.244.796
|Doğan Holding
|65.991.569
|Ereğli Demir Çelik
|50.701.433
|Emlak Konut GMYO
|48.923.889
|İş Bankası (C)
|40.335.578
|İpek Doğal Enerji
|37.546.384
|Global Yat. Holding
|36.812.242
|Karsan Otomotiv
|36.611.132
|Sasa Polyester
|35.756.578
|Halkbank
|34.089.962
|Vestel
|32.006.175
|Enerjisa Enerji
|31.902.154